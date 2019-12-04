В Краснодаре бизнесменам рассказали, какую поддержку они могут получить от государства

В Краснодаре 2 декабря состоялась деловая сессия «Мой бизнес: встречи по делу», на которой предприниматели познакомились с инфраструктурой господдержки

В сессии приняли участие руководители подразделений, которые помогают кубанским предпринимателям. Они представили ключевые инструменты своих фондов для старта и развития бизнеса.

Деловая сессия — это один из форматов большого проекта по популяризации предпринимательства. Он стартовал в начале 2019 года при поддержке Министерства экономического развития РФ.

«В этом году уже было реализовано несколько форматов: обучающие программы, тестирования, крупное мероприятие — форум "Дело за малым". Еще один формат нам предложили коллеги из Минэкономразвития и университета "Синергия". Это такие деловые сессии», — пояснила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.