В Краснодаре бизнесменам рассказали, какую поддержку они могут получить от государства
В Краснодаре 2 декабря состоялась деловая сессия «Мой бизнес: встречи по делу», на которой предприниматели познакомились с инфраструктурой господдержки
В сессии приняли участие руководители подразделений, которые помогают кубанским предпринимателям. Они представили ключевые инструменты своих фондов для старта и развития бизнеса.
Деловая сессия — это один из форматов большого проекта по популяризации предпринимательства. Он стартовал в начале 2019 года при поддержке Министерства экономического развития РФ.
«В этом году уже было реализовано несколько форматов: обучающие программы, тестирования, крупное мероприятие — форум "Дело за малым". Еще один формат нам предложили коллеги из Минэкономразвития и университета "Синергия". Это такие деловые сессии», — пояснила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
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Гости мероприятия смогли подробнее узнать о цифровой системе поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» и образовательных программах. Среди них «Школа молодого предпринимателя», в которую в 2019 году поступило больше 600 заявок от молодых людей из Краснодарского края. В этом потоке пройти обучение смогли 350 желающих.
«Мы обсуждаем государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе. Это важная задача для нас как для органа исполнительной власти. Нам хочется рассказать о мерах, которые показали свою эффективность. Одним из драйверов экономического роста в целом и малого предпринимательства в частности являются образовательные платформы», — отметила руководитель проекта «Школа молодого предпринимателя», советник руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Кристина Сильченко.
Во время нетворкинга [перерыв на неформальное общение для создания полезных для бизнеса связей — Юга.ру] участники встречи смогли неформально задать вопросы спикерам. Они отметили, что подобные площадки способствуют росту доверия к госпрограммам. Именно это является целью национального проекта по популяризации предпринимательства, сообщили в пресс-службе департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
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