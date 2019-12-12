В Адыгее пройдут дни английского языка на юге России

В Адыгее с 10 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года пройдут дни английского языка на юге России. Они включают в себя культурно-образовательные мероприятия среди школьников и студентов с участием британской театральной труппы The Barking Dog Theatre.

Стартовали дни английского языка с показа спектаклей «Алиса в стране чудес» и «Остров сокровищ», которые прошли 10 декабря на площадке педколледжа им. Андрухаева в Майкопе. Актеры британского театра третий раз приехали в Адыгею с интерактивным представлением для детей. Школьники смогли пообщаться с носителями английского языка и принять участие в представлении.

Кроме того, в рамках мероприятия на факультете иностранных языков Адыгейского госуниверситета начался первый (письменный) этап олимпиады по английскому языку по международным стандартам в двух возрастных категориях (9-11 лет и 12-15 лет). В нем приняли участие около 50 человек из республики, а также школьники из Краснодара, Ставрополя и Невинномысска.

«Победители первого этапа будут допущены к собеседованию по скайпу с представителями школы BLS (Великобритания). Оно состоится с 15 января по 15 февраля. Победителей в каждой возрастной категории определит директор школы BLS. Главный приз — двухнедельное обучение в британской школе Bury St.Edmunds school с бесплатным проживанием, питанием и экскурсионно-развлекательной программой», — отметила директор Международного лингвистического образовательно-экзаменационного центра АГУ Сусанна Макерова.

Напомним, в предыдущей олимпиаде победил учащийся гимназии № 22 из Майкопа Михаил Захаров. В старшей группе победителем стала представительница Новороссийска, в средней — Ставрополя.