Адыгейские школьники впервые приняли участие в окружной олимпиаде по английскому. Один из них победил и едет в Великобританию

Учащийся гимназии № 22 из Майкопа Михаил Захаров поедет в Великобританию после победы в межрегиональной олимпиаде по английскому языку

Студенты и учащиеся Адыгеи принимали участие в межрегиональной олимпиаде по английскому языку впервые и добились серьезных результатов, сообщила порталу Юга.ру куратор проекта Международного лингвистического образовательно-экзаменационного центра Сусанна Макерова.

В результате нескольких этапов испытаний в младшей возрастной группе первое место занял учащийся 5-го класса майкопской гимназии № 22 Михаил Захаров. Он стал лучшим среди более 500 соперников из различных городов юга России и выиграл поездку в Великобританию. В старшей группе победителем стала представительница Новороссийска, в средней — Ставрополя.

Победителям смогут пройти двухнедельное обучение в британской школе Bury Language School с бесплатным проживанием, питанием и экскурсионно-развлекательной программой.

«Высокие результаты показали студенты факультета иностранных языков Адыгейского госуниверситета, а также учащиеся республиканской гимназии, они заняли 2-е, 3-е, 5-е, 7-е и 8-е места в старшей возрастной группе», — отметила Сусанна Макерова.

Олимпиада проводилась в рамках в Дней английского языка на юге России и состояла из нескольких этапов. За основу были взяты материалы международных экзаменов ETS по английскому языку. Первый этап состоял из письменной части, по результатам которой были выбраны 11 финалистов. Второй этап — собеседования с директором или сотрудником школы BLS по скайпу. Они же выставляют оценки и распределяют места.

Организаторами олимпиады выступили Международный лингвистический образовательно-экзаменационный центр при АГУ совместно с Международным экзаменационным центром, Авторизованным экзаменационным центром Американской образовательной службы тестирования ETS и Факультетом иностранных языков Адыгейского государственного университета.

По словам Макеровой, в рамках дальнейшего развития образовательных связей с Великобританией Адыгейский госуниверситет также достиг предварительной договоренности о приеме студентов из АГУ в университет Честера на магистерские программы; обсуждаются другие проекты. Также университет Центрального Ланкашира и университет Восточного Лондона проявили заинтересованность принять в этом году участие в ежегодном фестивале-конкурсе «Этномода» в Майкопе. Напомним, Макерова также является дизайнером одежды, владелицей фэшн-лаборатории SuzieM.