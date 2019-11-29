«А теперь поговорим о плохом». Артур Каратай о самом хитром футболисте «Краснодара»

Ну а что, очень даже приличную аудиторию собрал «Краснодар» для раннего матча в будни. Две трети стадиона на игре, лишенной полноценной турнирной мотивации, с не самым статусным соперником — это весьма солидно. При любом исходе все решила бы игра в Испании, но звонкую пощечину в Швейцарии в команде, конечно же, запомнили. Отсюда и максимально боевой состав с полноценной тройкой центральных хавбеков и Ари на острие. Вариант, который мы уже начали забывать из-за травм.

У «Краснодара» в первые полчаса было очень хорошее движение, которое трансформировалось в несколько голевых моментов. Больше всего их запорол Вандерсон, но у него и в лучшей форме с реализацией часто беда. Впрочем, Вандерсон очень много создает себе сам, так что у него есть серьезный потенциал роста. А вот Шапи выдал очередной слабый матч: когда у него, что называется, «перло», мы особо не обращали внимание на то, что у него не так уж много вариаций в атакующей игре, но сейчас это сказывается на общем потенциале атак, хотя в старании молодому игроку в любом случае не откажешь. С другой стороны — вышедший вместо Шапи Намли вообще снова проиграл всю борьбу, чем лишний раз подтвердил статус первого игрока «на выход». В российском футболе вообще не приживаются те, кто не умеет за себя постоять на поле.

Уже не первый матч дает о себе знать связка Рамирес — Вильена. У них не просто хорошее взаимопонимание, два левши получают удовольствие от короткого перепаса и поиска необычных вариантов обострения. Несколько раз это приводило к хорошим прострелам и ударам из-за штрафной. Но победный гол у «Краснодара» родился из-за увеличенного давления в штрафной. Ари заработал пенальти после целой серии стычек с защитниками «Базеля». Сам же его реализовал, но на этом позитивное влияние бразильца на игру закончилось.