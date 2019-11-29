«А теперь поговорим о плохом». Артур Каратай о самом хитром футболисте «Краснодара»
«Узнал любопытный факт: оказывается, Ари НИКОГДА не играл в последних календарных матчах года за "Краснодар"», — аналитик Артур Каратай размышляет о взрослении бразильского футболиста и призывает болельщиков доставать теплые вещи.
Ну а что, очень даже приличную аудиторию собрал «Краснодар» для раннего матча в будни. Две трети стадиона на игре, лишенной полноценной турнирной мотивации, с не самым статусным соперником — это весьма солидно. При любом исходе все решила бы игра в Испании, но звонкую пощечину в Швейцарии в команде, конечно же, запомнили. Отсюда и максимально боевой состав с полноценной тройкой центральных хавбеков и Ари на острие. Вариант, который мы уже начали забывать из-за травм.
У «Краснодара» в первые полчаса было очень хорошее движение, которое трансформировалось в несколько голевых моментов. Больше всего их запорол Вандерсон, но у него и в лучшей форме с реализацией часто беда. Впрочем, Вандерсон очень много создает себе сам, так что у него есть серьезный потенциал роста. А вот Шапи выдал очередной слабый матч: когда у него, что называется, «перло», мы особо не обращали внимание на то, что у него не так уж много вариаций в атакующей игре, но сейчас это сказывается на общем потенциале атак, хотя в старании молодому игроку в любом случае не откажешь. С другой стороны — вышедший вместо Шапи Намли вообще снова проиграл всю борьбу, чем лишний раз подтвердил статус первого игрока «на выход». В российском футболе вообще не приживаются те, кто не умеет за себя постоять на поле.
Уже не первый матч дает о себе знать связка Рамирес — Вильена. У них не просто хорошее взаимопонимание, два левши получают удовольствие от короткого перепаса и поиска необычных вариантов обострения. Несколько раз это приводило к хорошим прострелам и ударам из-за штрафной. Но победный гол у «Краснодара» родился из-за увеличенного давления в штрафной. Ари заработал пенальти после целой серии стычек с защитниками «Базеля». Сам же его реализовал, но на этом позитивное влияние бразильца на игру закончилось.
А теперь поговорим о плохом. С подсказки уважаемого друга-коллеги узнал любопытный факт: оказывается, Ари НИКОГДА не играл в последних календарных матчах года за «Краснодар». 2013 год — ЦСКА, 2014 — «Эвертон», 2015 — «Габала», 2016 — «Ницца», 2018 — «Севилья». И вот теперь не сыграет в Испании с «Хетафе». Если что — в 2017 году за «Локомотив» он тоже в последнем матче года не играл. И я не то чтобы когда-то был сторонником теорий заговора, но с учетом любви бразильцев уходить в отпуск раньше остальных, эти факты требуют большего осмысления. Сам Ари вроде бы повзрослел, так что для корпоративного духа было бы правильно, если бы форвард полетел с командой в Испанию, несмотря на дисквалификацию.
Ну а вы готовьте потихоньку теплые вещи. Следующий матч, к слову, тоже в будни. Уже в понедельник сюда пожалует «Тамбов», у которого с новым тренером — три победы подряд, а потом боевой матч с «Локо», где команда отыгралась с 0:2, но потом все же проиграла. Я это к тому, что легкой прогулки не ждите. Тем более что «Краснодару» не сможет помочь Мартынович, заработавший «контрольный горчичник» в Туле.
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