Фанаты «Краснодара» и ЦСКА ушли с матча в знак поддержки задержанных болельщиков «Спартака»

Краснодарский край, Вся Россия

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В Краснодаре 7 декабря болельщики ФК «Краснодар» и ЦСКА покинули трибуны стадиона в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге фанатами «Спартака»

Напомним, ранее фанаты «Краснодара» объявили об акции поддержки на странице South Supporters в инстаграме, а фанаты ЦСКА — на своем сайте сообщества болельщиков.

Встреча клубов началась в Краснодаре в 16:30. В конце первого тайма с трибуны начали уходить ряд фанатов «Краснодара». По видео, однако, сложно понять, как много болельщиков клуба покинули стадион.

В перерыве между первым и вторым таймом ушли и болельщики ЦСКА — гостевой сектор полностью опустел.

Как ранее рассказывали Юга.ру, фанаты различных российских клубов решили уходить с матчей 19-го тура чемпионата России после массовых задержаний болельщиков «Спартака». Это происходило до и во время игры «Спартак» — «Зенит» 1 декабря. В пресс-службе МВД такие действия объясняли необходимостью предотвращения беспорядков.

Кроме того, во время матча полицейские задержали заводящего с сектора «Спартака» Валерия Бевза. По данным МВД, он инициировал оскорбления Артема Дзюбы, игрока «Зенита». Однако Бевз не согласился с обвинениями и ответил, что не провоцировал нецензурные выкрики. Между тем, суд запретил ему посещать игры в течение полутора лет.

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