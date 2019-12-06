В Краснодаре представят проекты выпускников «Школы молодого предпринимателя»

Руководитель «Школы молодого предпринимателя», советник руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Кристина Сильченко на деловой сессии «Мой Бизнес: встречи по делу» рассказала, как будет проходить защита проектов финалистов.

«Любой желающий может прийти на защиту бизнес-проектов "Школы молодого предпринимателя" и узнать, какие проекты являются результатом обучения в проекте "Школа молодого предпринимателя", на что обращают внимание наставники, при каких условиях они готовы инвестировать в стартап, как будет строиться работа наставника и наставляемого и многое другое. Также на мероприятии мы расскажем о том, какие результаты мы ставим перед собой и перед наставниками для того, чтобы начинающие предприниматели добивались поставленных целей и успешно строили бизнес в регионе», — сообщила Кристина Сильченко.

Мероприятие состоится в коворкинг-центре «Место действия» на улице Трамвайной, 2/6.

Примером успеха стала выпускница «Школы молодого предпринимателя» Юлия Старикова. В прошлом году она представила свой проект перед наставниками и вошла в число 15 финалистов. Девушка организовала свое пространство для занятий аэройогой и через полгода начала зарабатывать. Сейчас она является амбассадором проекта «Мой Бизнес» и спикером, мотивирует других учеников своим примером.

Обучение в «Школе молодого предпринимателя» — бесплатная государственная поддержка для молодых бизнесменов. В 2019 году заявки в школу подали более 600 молодых людей из Краснодарского края, 350 из них прошли обучение. Среди учеников выбрали 15 финалистов, они получат наставника, вместе с которым два месяца будут работать над своим бизнес-проектом.

Узнать, где можно увидеть проекты выпускников школы, и уточнить подробности о проекте можно по телефону Центра поддержки предпринимательства: 8-800-707-07-11.

Как писали Юга.ру, деловая сессия «Мой Бизнес: встречи по делу» прошла в Краснодаре 2 декабря. На ней бизнесменам рассказали, какую поддержку они могут получить от государства.