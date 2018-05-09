В Краснодаре прошел парад Победы
В центре Краснодара 9 мая состоялось торжественное прохождение парадных расчетов, военной и ретро-техники, посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что полмиллиона жителей Кубани отдали свои жизни за Победу, война отняла почти 27 млн жизней советских людей.
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«Ни одна страна не принесла такой жертвы во имя свободы. Наш непокорившийся народ создал одну из сильнейших стран мира, сегодня все видят мощь российской военной техники. Она нужна нам для того, чтобы оставалась сильной и независимой страна, стабильной и процветающей — наша Кубань. Это настоящее и будущее, которые мы создаем, за это воевали наши отцы и деды. Давайте будем достойны их памяти», — сказал губернатор.
На почетной трибуне находились более 200 ветеранов. Среди них были освободители Краснодара, труженики тыла, малолетние узники фашистских концлагерей. На парад пришли 26 тыс. зрителей.
Отрыли парад ветераны Великой Отечественной войны, которые выехали на Театральную площадь на автомобилях времен Второй мировой. Затем торжественным маршем прошли 40 парадных расчётов и одна конная группа. Всего в параде участвовали 2,5 тыс. военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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