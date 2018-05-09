В Краснодаре прошел парад Победы

В центре Краснодара 9 мая состоялось торжественное прохождение парадных расчетов, военной и ретро-техники, посвященное 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

«Ни одна страна не принесла такой жертвы во имя свободы. Наш непокорившийся народ создал одну из сильнейших стран мира, сегодня все видят мощь российской военной техники. Она нужна нам для того, чтобы оставалась сильной и независимой страна, стабильной и процветающей — наша Кубань. Это настоящее и будущее, которые мы создаем, за это воевали наши отцы и деды. Давайте будем достойны их памяти», — сказал губернатор.