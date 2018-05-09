Россия отмечает День Победы

В России 9 мая отмечают День Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Праздник учредили указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Акт капитуляции Германии 7 мая в 02:40 по среднеевропейскому времени подписал немецкий генерал Альфред Йодль. Акт о капитуляции принял со стороны союзников генерал армии США Уолтер Беддел Смит, от СССР — генерал-майор Иван Суслопаров, представитель Сталина при союзном командовании. Капитуляция вступила в силу 8 мая в 23:01.

Главный парад России проходит в Москве на Красной площади. Первый парад Победы состоялся в июне 1945 года.