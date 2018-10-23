Россияне назвали желаемый размер пенсии
Исследовательский центр SuperJob 16 и 17 октября провел опрос среди жителей России и узнал, какой, по их мнению, должна быть достойная пенсия
Согласно результатам опроса, среднестатистический россиянин считает, что достойная пенсия составляет 37,3 тыс. рублей. Запросы мужчин выше на три тысячи, чем у женщин: 38,9 тыс. рублей и 35,8 тыс. рублей соответственно.
Респонденты до 24 лет согласны на пенсию в 31 тыс. рублей. Россияне старше 45 лет хотели бы получать 39,2 тыс. рублей ежемесячно. Также запросы оказались выше у тех людей, у которых больше доход.
Опрошенные с зарплатой до 25 тыс. рублей готовы довольствоваться пенсией в 32,2 тыс. рублей, а россияне, зарабатывающие выше 45 тыс. рублей хотят пенсию от 40,3 тыс. рублей.
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Около 29% россиян рассчитывают получать доход на пенсии за счет работы и подработки, 19% рассчитывают на личные сбережения, на государственную пенсию — 16% и 3% — на помощь детей и средств, которые вложат в негосударственные пенсионные фонды.
В 2016 году жители страны называли достойным размером пенсии сумму в 35,2 тыс. рублей.
В опросе Исследовательского центра портала SuperJob принимали участие 1 тыс. 600 жителей России из 292 населенных пунктов.
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