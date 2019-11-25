Ростуризм: для новогодних путешествий россияне выбирают Таиланд, Турцию и ОАЭ

Краснодарский край

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Ростуризм в конце ноября назвал самые популярные направления отдыха россиян на Новый год

Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина рассказала «Известиям», что внутри страны россияне чаще всего на новогодние праздники ездят в Краснодарский край. Из заграничных направлений лидерами стали Таиланд, Турция и ОАЭ.

Она уточнила, что пятидневный тур на Новый год внутри страны обойдется в 18-25 тыс. рублей. Путевка в Турцию на те же дни будет стоить туристам от 35 тыс. рублей. В среднем новогодний отдых в России подорожал на 3,5%, авиабилеты на внутренние рейсы — на 3%, а на международные — на 1%.

В десятку самых популярных зарубежных направлений в этом году попали Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминиканская Республика, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Гоа (Индия), Индонезия и Малайзия, написал RT.

Краснодар Курорты и туризм Новый год Праздники путешествия

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