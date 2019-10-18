В России планируют запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор хочет изменить закон об отходах производства — предложение скоро направят на согласование в другие ведомства. По мнению экологов, такие меры нужно включить в профильный нацпроект и ввести полный запрет к 2024 году.

В Роспотребнадзоре рассказали, что сокращение производства пакетов будет проходить поэтапно. Планируется, что в будущем их запретят, однако когда именно — неизвестно. Предложения о поправках в закон уже готовы, их поддержали в Минприроды.

В конце марта Европарламент принял закон, который с 2021 года запретит производство и продажу пластиковых товаров на территории ЕС. Это относится к пластиковой посуде, контейнерам для еды, столовым приборам, соломинкам для напитков и ватным палочкам.

По данным «Известий», после того, как многие магазины перестали бесплатно выдавать пакеты, спрос на них упал практически вдвое. При этом в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что полностью отказываться от пластиковых пакетов можно только после того, как решится вопрос их замены. Предположительно, покупателям смогут предложить бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.