В Сочи в День города установят мемориальную доску Кобзону и устроят бесплатный концерт Нюши

Краснодарский край

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В Сочи с 19 по 24 ноября на разных площадках курорта пройдут десятки мероприятий, приуроченных ко Дню города

22 ноября в Зимнем театре установят мемориальную доску певцу Иосифу Кобзону, а в парке «Ривьера» высадят дерево в память о народном артисте. 

23 ноября состоится традиционный велопарад по Курортному проспекту, в Черешневом саду у Морского порта откроют «Город детства», где пройдут спортивные, творческие и игровые точки активности. Также в программе — бесплатная экскурсия по историческому маршруту Сочи, вручение премии в области гостеприимства «Золотой Прометей», выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и квест на Навагинской.

Праздник завершит праздничный концерт, на котором выступит в том числе певица Нюша, на площади Южного мола вечером 23 ноября и фейерверк, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. 

Как писали Юга.ру, праздник приурочен к 21 ноября — Дню Архистратига Михаила, которого считают небесным покровителем курорта. В третьей декаде ноября День города Сочи отмечается с 2010 года. В День Михаила Архангела на территории Свято-Михайло-Архангельского собора пройдет праздничная литургия, крестный ход и концерт духовной музыки.

Праздники Сочи

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