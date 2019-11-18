В Краснодаре зимой 34 машины будут убирать снег с улиц
В Краснодаре для уборки наледи и снега задействуют более 30 машин и 7 тыс. тонн противогололедных материалов
К работе подготовят 34 спецмашины — автогрейдеры, погрузчики и самосвалы. Для обработки дорог, мостов и пешеходных зон будут использовать песчано-соляную смесь и химические реагенты. Кроме того, «Мусороуборочная компания» начала устанавливать контейнеры с песком на самых оживленных перекрестках. Всего на улицах Краснодара появится 2 тыс. 130 таких баков.
«Также нужно провести работу с управляющими компаниями, чтобы они своевременно организовали очистку придомовых территорий в своей зоне ответственности», — отметил Евгений Первышов.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов добавил, что на содержание дорог в декабре уже заключили муниципальный контракт. Договор на вторую часть зимы, на 2020 год, заключат в середине декабря.
Всего грядущей зимой планируется обработать от снега и наледи более 8 млн кв. метров.
Напомним, год назад, в ноябре 2018 года, в соседней Ростовской области возбудили более 70 дел из-за неубранного вовремя снега. В августе 2019 года туристка отсудила у Сочинского нацпарка 146 тыс. рублей после того, как поскользнулась на наледи и сломала ногу.
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