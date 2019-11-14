В Кавказском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на встречке

13 ноября в Кавказском районе произошло лобовое ДТП с участием грузового автомобиля

Авария случилась около 16:00 в районе 78-го км дороги М-29 «Кавказ». По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автомобилем BMW Х5, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Scania c полуприцепом. После столкновения легковушка загорелась.

Водитель погиб на месте, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства происшествия устанавливаются.