В Кавказском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на встречке
13 ноября в Кавказском районе произошло лобовое ДТП с участием грузового автомобиля
Авария случилась около 16:00 в районе 78-го км дороги М-29 «Кавказ». По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автомобилем BMW Х5, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Scania c полуприцепом. После столкновения легковушка загорелась.
Водитель погиб на месте, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как писали Юга.ру, 16 октября в Темрюке молодой водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими. А раньше, 23 августа, четыре человека погибли в ДТП под Армавиром.
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