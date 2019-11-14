В Кавказском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на встречке

Краснодарский край

Распечатать

13 ноября в Кавказском районе произошло лобовое ДТП с участием грузового автомобиля

Авария случилась около 16:00 в районе 78-го км дороги М-29 «Кавказ». По предварительным данным, 38-летний мужчина, управляя автомобилем BMW Х5, выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Scania c полуприцепом. После столкновения легковушка загорелась.

Водитель погиб на месте, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как писали Юга.ру, 16 октября в Темрюке молодой водитель спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими. А раньше, 23 августа, четыре человека погибли в ДТП под Армавиром.

Аварии Автомобили ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Авиадебошира с рейса Сочи — Москва отправили на принудительное лечение
В горном районе Адыгеи запретили машинам въезжать в лес из-за противопожарного режима
В России дети из одной семьи получат преимущество при зачислении в одну школу
В Кавказском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на встречке
Первышов: Краснодару нужны «умные» технологии, чтобы из него не уезжали люди
Мощности будущего порта Тамань сократили в 4 раза

Лента новостей

Жители Музыкального района Краснодара передали мэрии землю

Владельцы квартир в многоэтажках хотят, чтобы рядом с домами появились дороги

Статьи

В Краснодаре пройдет инклюзивный фестиваль «неПросто искусство»

В нем примут участие люди с особенностями

Мнения

Кубанцы, кубаноиды или кубанько?

Как водят автомобиль на Кубани, комментарии жителей других регионов

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале