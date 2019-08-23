Четыре человека погибли в ДТП под Армавиром

Краснодарский край

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На трассе «Кавказ» около Армавира 23 августа произошло ДТП, к котором погибли двое мужчин и двое женщин, пострадал ребенок

Около 17:40 в районе поселка Заветного столкнулись кроссовер Nissan Qashqai и минивен Opel Zafira.

На месте ДТП погибли оба водителя и две пассажирки минивена. Еще одну пассажирку Opel — девочку 2013 года рождения госпитализировали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Армавир ДТП

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