В Адыгее до конца года снесут 564 кв. метра аварийного жилья

В Адыгее подготовили новый реестр аварийного жилищного фонда, который планируют снести в 2019 году

В список зданий, которые были признаны аварийными в начале 2017 года, вошли 29 многоквартирных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. метров. Такие объекты находятся в Майкопе, Кошехабльском, Майкопском и Тахтамукайском районах, в них проживает 425 человек.

Ликвидировать аварийный фонд планируется поэтапно до 1 сентября 2025 года в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На эти цели Адыгея намерена получить финансовую поддержку Фонда ЖКХ в сумме 239,9 млн рублей, в том числе в 2019 году — 17,3 млн рублей.

«В этом году в республике будет ликвидировано почти 564 кв. метра аварийного жилья в Майкопе и поселке Яблоновском. На переселение граждан в 2019 году Фонд ЖКХ одобрил заявку Адыгеи в сумме 17,3 млн рублей при муниципальном софинансировании», — сообщили в пресс-службе минстроя республики.

Согласно плану-графику, заключение контрактов на покупку жилья на вторичном рынке запланировано на октябрь 2019 года.

В 2017 году в Адыгее в намеченные сроки ликвидировали весь ветхий жилой фонд, признанный таковым до 1 января 2012 года. Всего с 2013 года новое комфортное жилье взамен ветхого получили 853 жителя Адыгеи. На строительство многоквартирных домов по госпрограмме направили около 322 млн рублей — это средства государственного Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также республиканского и районных бюджетов.