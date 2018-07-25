Минстрой предложил обязать жильцов многоэтажек платить за защиту от терактов

Минстрой РФ разработал требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов

Проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома» опубликован на федеральном портале оценки нормативно-правовых актов.

Проект устанавливает обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической защищенности многоквартирных домов, в том числе расположенных в них нежилых помещений. Требования касаются инженерно-технической укрепленности, разделения домов на три категории по степени угрозы возможной опасности и разработки паспорта безопасности.

Для каждого дома в соответствии с его категорией определяется ряд мероприятий по обеспечению его антитеррористической защищенности. Среди общих правил: ограничение доступа в подвал, на чердак и крышу, а также информирование жильцов о способах защиты и порядке действий при угрозе теракта.

Кроме того, в документе обозначен порядок обхода и осмотра многоэтажки, в том числе мест общего пользования в здании и внутридомовых инженерных систем, а также прилегающих к дому стоянок.

Порядок финансирования проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности дома будут утверждать на общем собрании собственников квартир. По данным РБК, установку дополнительного оборудования и средств защиты в некоторых домах будут оплачивать за счет жильцов.