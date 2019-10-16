Под Геленджиком собираются отремонтировать трассу М4 «Дон»

«Автодор» объявил конкурс по поиску компаний, которые смогут отремонтировать дорогу на двух участках от 1517-го до 1519-го км, недалеко от Геленджика. На эти цели «Автодор» выделит более 853,6 млн рублей. Более 111,7 млн рублей планируют выделить на ремонт развязки, еще 741,9 млн — на реконструкцию основной дороги, говорится на сайте организации. Компаниям нужно отправить заявки на участие в конкурсе до 1 и 5 ноября соответственно.