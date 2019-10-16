Под Геленджиком собираются отремонтировать трассу М4 «Дон»
Государственная компания «Автодор» в октябре начала искать подрядчиков для реконструкции участка трассы М4 «Дон» в районе Геленджика
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«Автодор» объявил конкурс по поиску компаний, которые смогут отремонтировать дорогу на двух участках от 1517-го до 1519-го км, недалеко от Геленджика. На эти цели «Автодор» выделит более 853,6 млн рублей. Более 111,7 млн рублей планируют выделить на ремонт развязки, еще 741,9 млн — на реконструкцию основной дороги, говорится на сайте организации. Компаниям нужно отправить заявки на участие в конкурсе до 1 и 5 ноября соответственно.
После реконструкции расчетная скорость на этом участке достигнет 120 км/ч. Ширина каждой из четырех полос составит 3,75 метра, ширина разделительной полосы — 3 метра. Планируется, что также над дорогой построят мост шириной 43 метра, пишет «РБК Краснодар».
Напомним, что с 5 ноября закроют движение машин по мосту на 1346-м км М4 «Дон» в районе адыгейского поселка Тугургой под Краснодаром.
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