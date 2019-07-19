Пятеро жителей Сочи присвоили участок санатория МВД и продали его

В Сочи перед судом предстанут пятеро местных жителей в возрасте от 38 до 64 лет, похитившие участок санатория МВД России «Салют»

По данным следствия, в период октября 2015 года по сентябрь 2017 года мужчины, решив завладеть частью земельного участка, входящего в участок, принадлежащий ФКУЗ «Санаторий "Салют"» МВД России, подготовили нужные документы.

«Они ввели в заблуждение госорганы по регистрации объектов недвижимости, предоставили сфальсифицированные документы и техническую документацию, что позволило вновь сформированный "лишь на бумаге" земельный участок площадью свыше 1700 кв. метров, принадлежащий санаторию, оформить в собственность на одного из участников преступления», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В последующем мужчины продали участок третьим лицам, причинив ущерб РФ на общую сумму 11,6 млн рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

На имущество обвиняемых, в том числе вертолет и дорогие автомобили, наложили арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы.