Власти Анапы пытаются через суд вернуть участок земли под строительство детского сада

В администрации Анапы 9 сентября прокомментировали информацию в СМИ о том, что власти курорта не принимают в эксплуатацию детский сад

В 2007 году руководитель ООО «Вюн-Кон-Сервис» Денис Очкас и администрация курорта подписали договор социального и делового партнерства. Предприниматель обязался построить два 17-этажных жилых дома и детский сад на 200 мест, однако не выполнил этих и других обязательств — например, по выделению муниципалитету квартир для очередников. Власти предоставили ему муниципальную землю в аренду и дали разрешение на строительство уже трех 17-19-этажных домов.

Накануне «Российская газета» опубликовала информацию о детском саде, который администрация Анапы якобы не принимает в эксплуатацию, несмотря на желание одного из застройщиков сдать объект. В мэрии города-курорта заявили, что собираются подать в суд на издание за клевету.

Однако бизнесмен построил три 20-этажки и возводит еще один многоэтажный жилой дом, а также трехэтажное здание неопределенного назначения.

Кроме того, в 2014 году Очкас отсудил у администрации участок земли площадью почти 5 тыс. кв. метров, предназначенный для строительства детского сада. В 2015-м администрация курорта выдала «Вюн-Кон-Сервису» разрешение на строительство детского сада на 80 мест и продлевала его еще пять раз — до 30 июня 2019 года.

Мэрию не устроило сокращение вместимости, и власти решили самостоятельно построить детсад на 280 мест на другом участке — на улице Ленина, 191-а, зарезервированном для этих целей. В свою очередь застройщик через суд потребовал эту землю в долгосрочную аренду, и пообещал построить там еще одно дошкольное учреждение на 120 мест. Однако в мае 2018 года на этом участке появилась стоянка машин, обнесенная забором. Мэрия Анапы подала заявление в полицию о самовольном устройстве ограждения, но предприниматель обжаловал это дело в суде — забор остался.

Власти курорта подали жалобу на решение Анапского районного суда об обязании администрации отдать в аренду «Вюн-Кон-Сервису» землю на Ленина, 191-а.

«Действительно, общество "Вьюн-Кон-Сервис" в феврале 2019 года обратилось с заявлением в администрацию о создании комиссии по приемке "детского сада" в нарушение всех мыслимых норм закона. Так как предприниматель ни разу не получал разрешения на ввод построенного объекта в обычном (несудебном) порядке, ему была подробно разъяснена такая процедура. Однако никаких действий с его стороны так и не последовало, — заявили в пресс-службе мэрии Анапы. — В администрацию не поступало заявлений о вводе его в эксплуатацию и не могло поступить, ведь он просто не достроен и даже нет заключения о соответствии от департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края».

В 2019 году в городе-курорте собираются сдать в эксплуатацию пять детских садов. В 2020-м планируют открыть еще одно дошкольное учреждение и начать строительство двух новых садиков.