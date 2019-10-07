В Адыгее выбрали лучшего черкесского всадника

В Адыгее 5 октября прошел конкурс «Образ черкесского всадника», где выбрали победителя скачек и лучшего всадника

Первым в заезде на приз главы Адыгеи пришел жокей Андрей Киршин на жеребце по кличке Избиратель (владелец Магамет Дзыбов). Он получил самое большое денежное вознаграждение — 250 тыс. рублей.

Всего в скачках поучаствовали 70 лошадей английской, арабской и кабардинской пород. Программа соревнований состоит из восьми скаковых дистанций, самая длинная составит 3 тыс. 200 метров.

Лучшим черкесским всадником выбрали Асфара Наша из Тахтамукайского района. Благодаря зрительскому голосованию, он обошел шесть финалистов конкурса «Образ черкесского всадника», сообщил порталу Юга.ру председатель общественного движения «Шу Хасэ» Альберт Тхапшоков.

За лучший образ черкесского всадника Наш получил главный приз — шашку из серебра. Остальным финалистам достался эксклюзивный аксессуар для конской сбруи. Их изготовила и подарила участникам конкурса член жюри, известный ювелир-оружейник Ася Еутых.

Напомним, на конкурсе жюри учитывало все: амуницию лошадей, осанку всадника, тандем лошади и всадника, его типаж, общий вид, соответствие историческому образу черкесского всадника, который описан во многих литературных произведениях.