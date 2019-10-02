На скачках в честь Дня Адыгеи разыграют более 1 млн рублей призового фонда

Для участия в них коннозаводчики заявили 70 лошадей английской, арабской и кабардинской пород, сообщила порталу Юга.ру один из главных устроителей конноспортивного праздника Ольга Иванова.

По ее словам, в ходе соревнований будет разыгран призовой фонд в размере 1 млн 50 тыс. рублей. Самый большой выигрыш достанется победителям скачки на приз Главы Адыгеи, который составляет 500 тыс. рублей, из них за 1-е место — 250 тыс. рублей, за 2-е место — 150 тыс. рублей, за 3-е место — 100 тыс. рублей. В этих скачках смогут принять участие только лошади от 3 лет английской чистокровной породы. Они будут преодолевать дистанцию в 2 тыс. 400 метров.

«Всего программа соревнований состоит из восьми скаковых дистанций, самая длинная составит 3 тыс. 200 метров. Бороться за главный приз будут как лошади, которые не первый год участвуют в скачках, так и дебютанты соревнований. Их владельцами являются представители Адыгеи, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии», — отметила Ольга Иванова.

Скаковая программа начнется в 12:00. До этого начнется развлекательная программа для детей и взрослых: гастрономические конкурсы и мастер-классы, аттракционы, этнопрограмма, выставка-продажа изделий народно-прикладного искусства, уточнили в республиканском спорткомитете.

«Гостей скачек также ждут показательные выступления спортсменов конноспортивной школы по конкуру и выездке, развлекательная программа с участием ведущих артистов Адыгеи. Впервые в рамках скачек состоится конкурс на лучший образ всадника. Посетители смогут выбрать и лучшую мастерицу по приготовлению национально блюда», — добавила Ольга Иванова.