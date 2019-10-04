В Адыгее выберут лучшего черкесского всадника
В Адыгее 5 октября организуют конкурс «Образ черкесского всадника», который пройдет в рамках конноспортивных соревнований в честь Дня республики
Об этом порталу Юга.ру сообщил один из организаторов конкурса, председатель общественного движения «Шу Хасэ» Альберт Тхапшоков.
По его словам, на конкурс подали заявки 12 человек — это всадники из Адыгеи, Краснодарского края и Карачаево-Черкессии. Они должны будут проехать верхом на коне кабардинской породы. Их образ оценит компетентное жюри, состоящее из известных в регионе этнографов, ученых и художников.
Жюри будет учитывать все: амуницию лошадей, осанку всадника, тандем лошади и всадника, его типаж, общий вид, соответствие историческому образу черкесского всадника, который описан во многих литературных произведения.
«Каждый всадник должен иметь всю необходимую амуницию для лошади, в том числе адыгское седло, стремена в виде «стаканчиков». Должен быть кинжал, папаха. Приветствуются старинные вещи, чтобы максимально приблизить образ к историческому. Именно такой конкурсант может стать фаворитом конкурса», — рассказал Тхапшоков.
Из 12 конкурсантов жюри выберет пять финалистов, а победителя определят зрительским голосованием — овациями и аплодисментами. За лучший образ черкесский всадник получит главный приз — шашку из серебра.
Общество всадников «Шу Хасэ» в рамках общественного движения «Адыгэ Хасэ Черкесский парламент» Республики Адыгея стало активно развиваться около 3 лет назад и сейчас объединяет около ста человек из Адыгеи и 150 всадников их других регионов.
Как сообщали Юга.ру, в Адыгее объявили дополнительный выходной в честь Дня республики, который отпразднуют с 5 по 7 октября. В Майкопе выступят Вера Брежнева и MOLLY.
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