В Адыгее выберут лучшего черкесского всадника

Адыгея

Распечатать

В Адыгее 5 октября организуют конкурс «Образ черкесского всадника», который пройдет в рамках конноспортивных соревнований в честь Дня республики

Об этом порталу Юга.ру сообщил один из организаторов конкурса, председатель общественного движения «Шу Хасэ» Альберт Тхапшоков.

По его словам, на конкурс подали заявки 12 человек — это всадники из Адыгеи, Краснодарского края и Карачаево-Черкессии. Они должны будут проехать верхом на коне кабардинской породы. Их образ оценит компетентное жюри, состоящее из известных в регионе этнографов, ученых и художников.

Жюри будет учитывать все: амуницию лошадей, осанку всадника, тандем лошади и всадника, его типаж, общий вид, соответствие историческому образу черкесского всадника, который описан во многих литературных произведения.

«Каждый всадник должен иметь всю необходимую амуницию для лошади, в том числе адыгское седло, стремена в виде «стаканчиков». Должен быть кинжал, папаха. Приветствуются старинные вещи, чтобы максимально приблизить образ к историческому. Именно такой конкурсант может стать фаворитом конкурса», — рассказал Тхапшоков.

Из 12 конкурсантов жюри выберет пять финалистов, а победителя определят зрительским голосованием — овациями и аплодисментами. За лучший образ черкесский всадник получит главный приз — шашку из серебра.

Общество всадников «Шу Хасэ» в рамках общественного движения «Адыгэ Хасэ Черкесский парламент» Республики Адыгея стало активно развиваться около 3 лет назад и сейчас объединяет около ста человек из Адыгеи и 150 всадников их других регионов.

Как сообщали Юга.ру, в Адыгее объявили дополнительный выходной в честь Дня республики, который отпразднуют с 5 по 7 октября. В Майкопе выступят Вера Брежнева и MOLLY.

Конный спорт Майкоп Праздники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани завели дело на пенсионера, чей четырехлетний внук попал под поезд
Полиция установила личности участников вооруженного захвата завода на Кубани
«Там два учредителя поругались». Глава Славянского района прокомментировал захват завода
Власти Сочи рассказали, на что тратят курортный сбор
Из ТРЦ «Галерея Краснодар» из-за пожара эвакуировали 800 человек
Кубанская полиция назвала предварительную причину вооруженного захвата консервного завода

Лента новостей

«Там два учредителя поругались»

Глава Славянского района прокомментировал захват завода

Фоторепортажи

«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы

Фоторепортаж

Статьи

Экосумки, вафли и 29 кукол Вероники

Зачем в Краснодаре открылись «неПросто мастерские» и как они работают

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале