В Адыгее выберут лучшего черкесского всадника

В Адыгее 5 октября организуют конкурс «Образ черкесского всадника», который пройдет в рамках конноспортивных соревнований в честь Дня республики

Об этом порталу Юга.ру сообщил один из организаторов конкурса, председатель общественного движения «Шу Хасэ» Альберт Тхапшоков.

По его словам, на конкурс подали заявки 12 человек — это всадники из Адыгеи, Краснодарского края и Карачаево-Черкессии. Они должны будут проехать верхом на коне кабардинской породы. Их образ оценит компетентное жюри, состоящее из известных в регионе этнографов, ученых и художников.

Жюри будет учитывать все: амуницию лошадей, осанку всадника, тандем лошади и всадника, его типаж, общий вид, соответствие историческому образу черкесского всадника, который описан во многих литературных произведения.

«Каждый всадник должен иметь всю необходимую амуницию для лошади, в том числе адыгское седло, стремена в виде «стаканчиков». Должен быть кинжал, папаха. Приветствуются старинные вещи, чтобы максимально приблизить образ к историческому. Именно такой конкурсант может стать фаворитом конкурса», — рассказал Тхапшоков.

Из 12 конкурсантов жюри выберет пять финалистов, а победителя определят зрительским голосованием — овациями и аплодисментами. За лучший образ черкесский всадник получит главный приз — шашку из серебра.

Общество всадников «Шу Хасэ» в рамках общественного движения «Адыгэ Хасэ Черкесский парламент» Республики Адыгея стало активно развиваться около 3 лет назад и сейчас объединяет около ста человек из Адыгеи и 150 всадников их других регионов.