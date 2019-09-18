В центре Краснодара ограничат движение из-за празднования Дня города
На центральных улицах Краснодара с 19 по 22 сентября будет ограничено движение автомобилей в связи с мероприятиями в честь Дня города
Торжественные мероприятия, посвященные 226-летию основания города проведут 21 и 22 сентября. Во время подготовки к празднику, с 19 сентября поэтапно начнут вводить ограничения. Схему движения временно введут запрет на проезд транспорта на следующих участках:
- 19 и 20 сентября с 7:00 до 11:30 по четной стороне улицы Буденного от Красной до Красноармейской, вдоль здания мэрии;
- с 7:00 21 сентября до 7:00 23 сентября — по улице Буденного от Рашпилевской до Седина, по Красной от Длинной до Калинина, по Красноармейской от Пашковской до Кузнечной, по Длинной от Рашпилевской до Коммунаров;
- с 9:00 20 сентября до 7:00 23 сентября по улице Пушкина от Рашпилевской до Красной, по Красной от Постовой до Советской;
- 21 и 22 сентября с 8:00 до 22:00 — по улице Рашпилевской от Советской до Пушкина и по Советской от Красноармейской до Рашпилевской;
- 21 и 22 сентября с 7:00 до 23:00 — по улице Постовой от Захарова до Рашпилевской.
На всех участках установят временные дорожные знаки.
Для машин инвалидов 21 и 22 сентября с 7:00 до 22:00 будет работать парковка на улице Красноармейской от Буденного до Кузнечной, сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, что на Дне города в Краснодаре выступят «Хор Турецкого», «Иванушки International», Валерий Сюткин и его коллектив «Рок-н-ролл бенд», Алекс Малиновский, Feduk и дуэт HammAli & Navai.
«Мы постарались сделать День города интересным жителям всех возрастов и организовать события на любой вкус. Понятно, что самые популярные — это большие концерты на Главной площади. И мы по-другому подошли к их организации: пригласили и нынешних лидеров российских топ-чартов, и хорошо известных исполнителей», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
На Пушкинской площади 21 и 22 сентября проведут гастрономический фестиваль «Вкусы нашего города».
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