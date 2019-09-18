В центре Краснодара ограничат движение из-за празднования Дня города

На центральных улицах Краснодара с 19 по 22 сентября будет ограничено движение автомобилей в связи с мероприятиями в честь Дня города

Торжественные мероприятия, посвященные 226-летию основания города проведут 21 и 22 сентября. Во время подготовки к празднику, с 19 сентября поэтапно начнут вводить ограничения. Схему движения временно введут запрет на проезд транспорта на следующих участках:

Для машин инвалидов 21 и 22 сентября с 7:00 до 22:00 будет работать парковка на улице Красноармейской от Буденного до Кузнечной, сообщили 18 сентября в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, что на Дне города в Краснодаре выступят «Хор Турецкого», «Иванушки International», Валерий Сюткин и его коллектив «Рок-н-ролл бенд», Алекс Малиновский, Feduk и дуэт HammAli & Navai.

«Мы постарались сделать День города интересным жителям всех возрастов и организовать события на любой вкус. Понятно, что самые популярные — это большие концерты на Главной площади. И мы по-другому подошли к их организации: пригласили и нынешних лидеров российских топ-чартов, и хорошо известных исполнителей», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

На Пушкинской площади 21 и 22 сентября проведут гастрономический фестиваль «Вкусы нашего города».