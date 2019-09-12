«Иванушки International», HammAli & Navai и Feduk выступят в Краснодаре в День города

В субботу в 11:00 состоится церемония поднятия флага Краснодара на Главной городской площади. Здесь же в 20:00 начнутся выступления хора Краснодарского края «Молодежка», артистов шоу-театра творческого объединения «Премьера», «Хора Турецкого», в чьем репертуаре оперная, духовная, народная, популярная музыка из разных стран и эпох, одной из главных групп 90-х и одного из первых бойз-бендов в России — «Иванушек International», бывшего солиста, композитора и автора текстов группы «Браво», наставника восьмого сезона шоу «Голос» Валерия Сюткина и его коллектива «Рок-н-ролл бенд».

В этот же день запланированы гастрономический фестиваль от сети ресторанов Mandarin и Madyar Collection на Пушкинской площади, фестиваль «Хоровод дружбы» и концерты творческих коллективов в парке на Затоне.

22 сентября, в воскресенье, жители и гости города смогут посетить семейный праздник «Пикник главбуха-2019» в парке Победы, вместе с Татьяной Овсиенко спеть песни «Школьная пора», «Женское счастье» и «Колечко» в парке «Солнечный остров». На Главной городской площади установят тематические локации, фотозоны, арт-объекты.

В 18:00 здесь начнется праздничный концерт с участием Алекса Малиновского — участника телепроекта «Голос» в команде Димы Билана, дуэта HammAli & Navai, чья песня «Пустите меня на танцпол» стала хитом лета-2018, а в клипе на нее снялась известная телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, и хип-хоп-исполнителя Feduk, в 2017-м записавшего совместно с рэпером Элджеем трек «Розовое вино», который стал одним из главных русскоязычных хитов года.

С подробной программой можно ознакомиться на сайте городской администрации krd.ru.