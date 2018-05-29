В горах Сочи появится новая канатная дорога

На Южном склоне хребта Аибга круглогодичного горного курорта «Роза Хутор» возведут десятиместную гондольную канатную дорогу протяженностью 2 тыс. метров

Новая канатная дорога будет проходить параллельно действующему подъемнику «Эдельвейс» до отметки Роза Пик на высоте 2320 метра над уровнем моря. Десятиместная гондольная канатная дорога станет на курорте «Роза Хутор» 29-й по счету, ее производством займется австрийско-швейцарской компании «Доппельмайер».

Генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин рассказал, что в строительство новой канатки инвестируют более 1 млрд рублей. В ближайшее время начнется разработка проекта, а ввод в эксплуатацию запланирован к зимнему сезону 2019-2020 годов.

«Мы сосредоточены на том, чтобы совершенствовать сервис и имеющуюся на курорте инфраструктуру, наша главная задача — обеспечить для туристов максимальный комфорт. Сегодня единственной транспортной артерией на Южном склоне является кресельная канатная дорога "Эдельвейс", к сожалению, это не позволяет избежать очередей на подъемник, в особенности в период пиковой загрузки. Появление новой канатной дороги сделает отдых туристов и гостей гораздо более удобным», — отметил Бачин.

По его словам, Южный склон курорта, который заработал два года назад, популярен не только в зимний сезон катания, но и летом, поскольку там находятся Парк водопадов «Менделиха» и пешие маршруты.