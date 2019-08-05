В Сочи иномарка сбила 7-летнего ребенка, сломав ему плечо

Краснодарский край

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В Лазаревском районе города Сочи произошло ДТП, в результате которого пострадал 7-летний пешеход

Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на красный свет. Его сбила Audi под управлением 45-летнего местного жителя.

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В результате столкновения мальчик был получил перелом плеча и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

Дети ДТП Сочи

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