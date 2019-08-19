В Краснодаре отремонтировали дублер улицы имени Петра Метальникова. Фото до/после

В Краснодаре 19 августа завершили ремонт двухполосной дороги на улице Геологической

Улица Геологическая соединяет Ростовское Шоссе с Российской, ее протяженность — 1,17 км. Новая дорога призвана разгрузить улицу имени Петра Метальникова, рассказали 19 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

Работы на участке начались в мае. Специалисты уложили там новый афсальт и укрепили обочины. На дорогу нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани в 2019 году собирались потратить 32 млрд рублей на ремонт около 1 тыс. километров дорог. Карту ремонта дорог Краснодара можно посмотреть здесь.