Путин поручил обеспечить жильем семьи с низким доходом

Такое поручение глава государства дал правительству по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам жилищного строительства.

«Обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 10 октября 2019 года, передает RT.

10 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что очередь на социально жилье в стране «практически встала», передает ТАСС. По ее данным, на учете стоят в том числе 16 тыс. участников военных действий, которые не могут получить жилье более 14 лет. Москалькова сказала тогда, что обратилась по этому поводу к президенту и заявила, что России нужна «дорожная карта» по решению жилищного вопроса.