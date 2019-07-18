Путин поручил обеспечить жильем семьи с низким доходом
Президент Владимир Путин распорядился разработать механизмы помощи малообеспеченным семьям путем предоставления жилья без передачи в собственность
Такое поручение глава государства дал правительству по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам жилищного строительства.
«Обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», — говорится в документе.
Срок исполнения поручения — 10 октября 2019 года, передает RT.
10 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что очередь на социально жилье в стране «практически встала», передает ТАСС. По ее данным, на учете стоят в том числе 16 тыс. участников военных действий, которые не могут получить жилье более 14 лет. Москалькова сказала тогда, что обратилась по этому поводу к президенту и заявила, что России нужна «дорожная карта» по решению жилищного вопроса.
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