Путин поручил обеспечить жильем семьи с низким доходом

Вся Россия

Распечатать

Президент Владимир Путин распорядился разработать механизмы помощи малообеспеченным семьям путем предоставления жилья без передачи в собственность

Такое поручение глава государства дал правительству по результатам проверки исполнения законодательства и решений по вопросам жилищного строительства.

«Обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности», — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 10 октября 2019 года, передает RT.

10 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что очередь на социально жилье в стране «практически встала», передает ТАСС. По ее данным, на учете стоят в том числе 16 тыс. участников военных действий, которые не могут получить жилье более 14 лет. Москалькова сказала тогда, что обратилась по этому поводу к президенту и заявила, что России нужна «дорожная карта» по решению жилищного вопроса.

Владимир Путин Жилье Социальные программы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин поручил обеспечить жильем семьи с низким доходом
Доходы Кубани от игорного бизнеса упали более чем на четверть после закрытия «Азов-Сити»
Четыре сотрудника кафе обварились кипятком в ТРЦ «Галерея Краснодар»
Власти Краснодара хотят отреставрировать все мемориалы в Краснодаре к 75-летию Победы
Вернувшимся с Кубани туристам начали приходить штрафы за неуплату курортного сбора
Проезд в маршрутках Майкопа подорожает до 20 рублей

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале