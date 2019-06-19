Путешественник Максим Богатырев устроил в Адыгее летнюю школу альпинизма для детей

Покоритель семи самых высоких вершин мира Максим Богатырев в июне организовал в горной Адыгее бесплатную школу альпинизма для детей

Альпинист и путешественник устроил программу в форме летнего приключенческого лагеря. В группу вошли 15 подростков в возрасте от 10 до 15 лет. Под руководством Максима Богатырева для них организовали серию походов, во время которых обучали практическим навыкам скалолазания и безопасного туризма.

Выходы в горы проходили в Майкопском районе. Они включали в себя лазание по скалам, каньонам и пещерам. Ребята учились разводить костры, разбивать лагерь, организовывать безопасное прохождение препятствий на маршруте, оказывать доврачебную помощь.

«Я стараюсь передать как можно больше своих знаний — не только умение владеть техникой безопасного передвижения по рельефу, но и рассказываю про природу, как в ней жить. Именно не выживать, а жить: что можно есть, чем лечиться, как спать. Ребята узнают много нового и интересного даже в таких бытовых мелочах, как приготовление еды или стирка вещей. Цель таких походов — заложить детям любовь к своему краю, природе», — рассказал порталу Юга.ру Максим Богатырев.

Во время первого блока летний школы, который состоялся в июне, старшие школьники сходили в поход на Эльбрус. Младшие воспитанники тренировались в окрестностях поселка Каменномостского. Второй блок приключенческой школы намечен на август, в программе — поход через горы к морю.

Полевую школу для юных туристов Максим Богатырев организовал с 2015 года. За это время он воспитал несколько своих последователей.

«Теперь с нами уже новое поколение увлеченных ребят. Надеюсь, что для них наши знания и умения будут определенным стилем, туристским почерком — это и безопасность, и универсальность, и любовь к природе», — заключил Богатырев.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года Максим Богатырев построил в Адыгее дом-скворечник для туристов. Он использовал технологию папуасов-людоедов Папуа — Новой Гвинеи, с культурой которых познакомился во время путешествия.