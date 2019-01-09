Житель Адыгеи три недели искал в Южной Америке древний город инков. И собирается продолжить поиски

Путешественник из Адыгеи Максим Богатырев совершил первый этап похода в поисках древнего города инков

По преданиям, древний город находится в непроходимых джунглях Южной Америки между Эквадором, Перу и Бразилией.

Местные жители рассказали Максиму Богатыреву, что от легендарного подземного города, в котором было собрано все золото империи инков, на поверхности земли осталось стена. При этом есть несколько входов в город, один из них доступен для любого путешественника, а астральный вход возле водопада — для особенных людей.

«И с такими аборигенами я встретился. Несмотря на то, что в оккультизм не верю, своими глазами увидел индейцев, которые входят в транс. Они рассказывали о том, что не могли знать обо мне. Веру в существование этого города усилила и представленная местными жителями фотография стены. Поэтому я с группой единомышленников решил отправиться на поиски. Не смутил даже сложный маршрут через джунгли Амазонки», — рассказал журналисту портала Юга.ру Максим Богатырев.

Путь путешественникам указывали индейцы-шуары, с которыми удалось связаться через местных жителей — представителей российской диаспоры. Поход продлился три недели, путь проходил по реке, по джунглям, через действующий вулкан.

«Сначала ты рассматриваешь это путешествие как приключение, как будто играешь в индейцев. Потом эта игра превращается в твою жизнь, когда каждый день — это борьба за выживание. Ты понимаешь, что не можешь и шага ступить без мачете. Вокруг ядовитые насекомые, змеи», — рассказал Богатырев.

После трехнедельного поиска группа путешественников решила вернуться, но Максим Богатырев уверен, что легендарный город существует. Впоследствии путешественнику передали древнюю книгу, принадлежащую местному жителю, в которой описывается город и путь к нему. Изучив содержание, Богатырев начал готовить новый маршрут и собирается в этом году повторить попытку поиска древнего города инков.

Как сообщали Юга.ру, Максим Богатырев построил в Адыгее дом-скворечник для туристов, используя технологию папуасов-людоедов Папуа — Новой Гвинеи.