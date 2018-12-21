Путешественник из Адыгеи по технологии папуасов-людоедов построил дом-скворечник для туристов

Заслуженный путешественник России, альпинист из Адыгеи Максим Богатырев соорудил дом на дереве, позаимствовав идею у папуасов

В этом году во время путешествия в Папуа — Новую Гвинею Богатырев посетил несколько поселений племен-людоедов, которые живут общинно-родовым строем. Чтобы найти их, путешественник с местными проводниками три дня плыл на лодках и три дня шел пешком по джунглям. В отличие от других подобных африканских племен папуасы-людоеды строят свои дома на деревьях на высоте 20–50 метров. Это связано с местной приметой о злых силах, которые ходят по земле и похищают людей, рассказал порталу Юга.ру Максим Богатырев.

По словам путешественника, аборигены сооружают вокруг ствола дерева дома на подпорках из подсобного материала. В одной из таких хижин папуасы разрешили переночевать Богатыреву. «В домах-скворечниках обычно проживают по пять семей, около 20 человек. Есть женская и мужская половины. И везде полная антисанитария. Из предметов обихода, тем более мебели, ничего нет. Сами папуасы неохотно шли на контакт. Поэтому узнать об их укладе жизни получилось только благодаря нашему проводнику. Наверное, он же повлиял на то, что нас не съели. А может, потому что были сыты», — поделился Богатырев.