Более 360 человек эвакуировали из ТРЦ «Красная Площадь» в Армавире

В Армавире 27 мая в торгово-развлекательном центре «Красная Площадь» произошло короткое замыкание

Это случилось в 14:07 на улице Воровского. В 14:11 к торговому центру приехали спасатели. Они выяснили, что на первом этаже случилось задымление, открытого горения не было.

Из ТРЦ эвакуировали 361 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что предварительная причина задымления — короткое замыкание. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы.