Более 360 человек эвакуировали из ТРЦ «Красная Площадь» в Армавире
В Армавире 27 мая в торгово-развлекательном центре «Красная Площадь» произошло короткое замыкание
Это случилось в 14:07 на улице Воровского. В 14:11 к торговому центру приехали спасатели. Они выяснили, что на первом этаже случилось задымление, открытого горения не было.
Из ТРЦ эвакуировали 361 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В ведомстве уточнили, что предварительная причина задымления — короткое замыкание. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая произошло короткое замыкание в поликлинике № 13, из-за которого из здания эвакуировали 500 человек.
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