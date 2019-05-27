Более 360 человек эвакуировали из ТРЦ «Красная Площадь» в Армавире

Краснодарский край

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В Армавире 27 мая в торгово-развлекательном центре «Красная Площадь» произошло короткое замыкание

Это случилось в 14:07 на улице Воровского. В 14:11 к торговому центру приехали спасатели. Они выяснили, что на первом этаже случилось задымление, открытого горения не было.

Из ТРЦ эвакуировали 361 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что предварительная причина задымления — короткое замыкание. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 24 мая произошло короткое замыкание в поликлинике № 13, из-за которого из здания эвакуировали 500 человек.

Армавир МЧС
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