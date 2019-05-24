Из-за короткого замыкания в поликлинике Краснодара эвакуировали 500 человек

Сообщение о происшествии в поликлинике на улице Силантьева поступило пожарным в 7:55. Спасатели выехали на место и установили, что произошло короткое замыкание. Из здания эвакуировали 500 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Погибших и пострадавших нет. Информации о том, было ли возгорание, пока нет.