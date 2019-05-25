Мотоциклист погиб, сбив женщину на трассе в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре ночью 25 мая два человека погибли в ДТП с мотоциклом

Авария произошла в 1:00 на трассе Краснодар — Ейск. 26-летний местный житель ехал на мотоцикле Honda со стороны улицы 3-й Трудовой в направлении поселка Южного и сбил женщину, которая переходила дорогу в запрещенном месте, где установлены ограждения.

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В результате и водитель, и пешеход умерли на месте. Личность погибшей не  установлена.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как сообщали Юга.ру, в январе в Горячем Ключе мотоциклист сбил 11-летнюю девочку.

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