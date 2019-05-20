В Сочи мотоциклист погиб после столкновения с внедорожником

В Сочи вечером 19 мая в ДТП с внедорожником погиб водитель мотоцикла

Авария произошла в 19:30 на улице Защитников Кавказа. По предварительным данным, 49-летний сочинец за рулем машины Toyota Land Cruiser на перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Gas Enduro, под управлением 37-летнего жителя Петрозаводска. Мотоциклист двигался со встречного направления, прямо.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался в машине скорой помощи, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.