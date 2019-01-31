На Кубани вор украл домашнее вино и попался полиции, когда вернулся за забытым в погребе рюкзаком

Краснодарский край

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В Гулькевичском районе полицейские задержали мужчину, который вернулся на место кражи вина за забытым рюкзаком

Местная жительница сообщила в полицию, что из ее дома пропали 30 литров домашнего вина. Прибывшие на место сотрудники МВД нашли в подвале рюкзак, который предположительно забыл злоумышленник. Когда полицейские осматривали место преступления, туда проник 48-летний местный житель. Его задержали.

Мужчина рассказал, что вернулся за забытым рюкзаком. Позже задержали и его 38-летнего знакомого, который похитил вино вместе с ним.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража с проникновением в помещение). Им грозит до пяти лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в начале января в Тихорецком районе мужчина украл у 80-летней женщины вино, чтобы отдохнуть на новогодних каникулах.

Гулькевичский район Кражи Полиция
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