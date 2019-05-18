Власти Северной Осетии собираются зарегистрировать торговую марку «Осетинские пироги»

Глава Северной Осетии 17 мая заявил о планах на регистрацию торговой марки «Осетинские пироги»

«Будем продвигать регистрацию осетинских пирогов. Думаю, это послужит недопущению их фальсификации и снижения качества», — заявил Битаров на форуме «Сообщество» во Владикавказе.

Он добавил, что пироги не уступают по вкусу ни итальянской пицце, ни блюдам других национальных кухонь. Ранее республика уже регистрировала бренд «Осетинский сыр», сообщает «Интерфакс».