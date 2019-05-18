Власти Северной Осетии собираются зарегистрировать торговую марку «Осетинские пироги»
Глава Северной Осетии 17 мая заявил о планах на регистрацию торговой марки «Осетинские пироги»
«Будем продвигать регистрацию осетинских пирогов. Думаю, это послужит недопущению их фальсификации и снижения качества», — заявил Битаров на форуме «Сообщество» во Владикавказе.
Он добавил, что пироги не уступают по вкусу ни итальянской пицце, ни блюдам других национальных кухонь. Ранее республика уже регистрировала бренд «Осетинский сыр», сообщает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, благодаря восьмикласснику из Северной Осетии осетинские пироги могут включить в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Артем Бязров в 2016 году обратился к научному сообществу республики с просьбой направить заявку в ООН с соответствующим вопросом.
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