«Урожай» одержал победу над «Машуком», «Краснодар-3» во Владикавказе сыграл вничью со «Спартаком»
«Урожай» и «Краснодар-3» 11 мая провели выездные матчи 27-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги
Желто-зеленые в Пятигорске одержали победу над «Машуком-КМВ» — 1:2.
Счет на 8-й минуте открыл форвард «Урожая» Игорь Беляков. На 36-й минуте нападающий хозяев забил ответный гол. В компенсированное время Артем Воронкин отправил второй мяч в ворота «Машука» и обеспечил победу краснодарской команде.
После этого матча «Урожай» набрал 63 очка и за два тура до конца сезона лидирует в первенстве ПФЛ зоны «Юг». Команда из Пятигорска с 28 очками идет на 11-м месте.
В следующем матче желто-зеленые 18 мая на стадионе «Кубань» встретятся со «Спартаком» из Владикавказа. Заключительную игру сезона-2018/19 краснодарцы проведут 24 мая в гостях у махачкалинского «Легиона-Динамо».
«Краснодар-3» упустил победу над «Спартаком-Владикавказом»: поединок завершился боевой ничьей — 1:1.
На 2-й минуте Михаил Коломийцев забил гол в ворота красно-белых. Однако через 15 минут Шота Бибилов сравнял счет.
По итогам матча черно-зеленые набрали 28 очков и занимают 12-ю строчку в первенстве ПФЛ, «Спартак» с 30 очками расположились на 9-м месте.
Следующий матч станет для «быков» последним в сезоне. На поле клубной Академии 18 мая «Краснодар» сыграет с «Легионом Динамо».
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