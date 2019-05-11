«Урожай» одержал победу над «Машуком», «Краснодар-3» во Владикавказе сыграл вничью со «Спартаком»

Желто-зеленые в Пятигорске одержали победу над «Машуком-КМВ» — 1:2.

Счет на 8-й минуте открыл форвард «Урожая» Игорь Беляков. На 36-й минуте нападающий хозяев забил ответный гол. В компенсированное время Артем Воронкин отправил второй мяч в ворота «Машука» и обеспечил победу краснодарской команде.

После этого матча «Урожай» набрал 63 очка и за два тура до конца сезона лидирует в первенстве ПФЛ зоны «Юг». Команда из Пятигорска с 28 очками идет на 11-м месте.

В следующем матче желто-зеленые 18 мая на стадионе «Кубань» встретятся со «Спартаком» из Владикавказа. Заключительную игру сезона-2018/19 краснодарцы проведут 24 мая в гостях у махачкалинского «Легиона-Динамо».