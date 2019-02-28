Еще одна скорая перевернулась после ДТП в Краснодаре, пострадали три человека

Краснодарский край

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В центре Краснодара вечером 28 февраля произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля

Служебный автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль Skoda столкнулись около 21:40 на пересечении улиц Красной и Гаврилова.

«Скорая под управлением 57-летнего водителя двигалась по Красной в сторону Одесской. В этот момент иномарка под управлением 26-летнего местного жителя двигалась по Гаврилова в сторону Коммунаров. На перекрестке автомобили столкнулись, в результате чего служебный спецтранспорт опрокинулся на бок», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По предварительным данным, пострадал водитель скорой и два фельдшера — 22-летняя девушка и 25-летний мужчина. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что скорая двигалась со звуковым спецсигналом и включенными мигалками.

Как писали Юга.ру, 27 февраля в результате ДТП на пересечении улиц Дзержинского и Стахановской также перевернулась машина скорой помощи. В результате госпитализировали семерых человек, в том числе младенца и двухлетнего ребенка.

ДТП Краснодар
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