Еще одна скорая перевернулась после ДТП в Краснодаре, пострадали три человека

В центре Краснодара вечером 28 февраля произошло ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля

Служебный автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль Skoda столкнулись около 21:40 на пересечении улиц Красной и Гаврилова.

«Скорая под управлением 57-летнего водителя двигалась по Красной в сторону Одесской. В этот момент иномарка под управлением 26-летнего местного жителя двигалась по Гаврилова в сторону Коммунаров. На перекрестке автомобили столкнулись, в результате чего служебный спецтранспорт опрокинулся на бок», — сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

По предварительным данным, пострадал водитель скорой и два фельдшера — 22-летняя девушка и 25-летний мужчина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что скорая двигалась со звуковым спецсигналом и включенными мигалками.