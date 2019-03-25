Экс-чиновника из мэрии Симферополя подозревают в создании незаконной свалки. Ущерб от нее оценили в 4,5 млн рублей
В Симферополе в марте возбудили уголовное дело против бывшего руководителя администрации Симферополя, который организовал незаконную свалку
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 24 марта сообщила, что полицейские нашли отходы на одном из земельных участков. Территория не была предназначена для свалки. Ущерб от загрязнения почвы составил 4,8 млн рублей.
В организации незаконной свалки подозревают одного из бывших руководителей мэрии Симферополя и директора муниципального предприятия по сбору и перевозке отходов.
Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), сообщили в пресс-службе МВД России.
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