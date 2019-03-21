Грузовой поезд переехал мужчину в Ейске

В Ейске 20 марта грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего местного жителя

ДТП произошло на железнодорожном перегоне Александровский — Ейск. Машинист локомотива позвонил в 19:20 полицию и рассказал, что переехал человека.

По его словам, мужчина пытался перейти железнодорожные пути перед грузовым поездом. Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, однако избежать наезда на мужчину не удалось. От травм пострадавший скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Личность погибшего установили. Им оказался 33-летний местный житель. По факту случившегося проводят проверку.