Грузовой поезд переехал мужчину в Ейске
В Ейске 20 марта грузовой поезд насмерть сбил 33-летнего местного жителя
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ДТП произошло на железнодорожном перегоне Александровский — Ейск. Машинист локомотива позвонил в 19:20 полицию и рассказал, что переехал человека.
По его словам, мужчина пытался перейти железнодорожные пути перед грузовым поездом. Машинист подал звуковой сигнал и экстренно затормозил, однако избежать наезда на мужчину не удалось. От травм пострадавший скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
Личность погибшего установили. Им оказался 33-летний местный житель. По факту случившегося проводят проверку.
Как сообщали Юга.ру, 14 марта в Краснодаре мужчина попал под поезд и получил травму ноги.
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