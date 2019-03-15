Пассажирский поезд сбил мужчину в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 14 марта мужчина попал под поезд и чуть не лишился ноги

По предварительным данным, в 19:00 на станции Краснодар-2 — Витаминный 42-летний мужчина пытался перейти пути перед движущимся поездом Краснодар — Ростов-на-Дону. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

По предварительному диагнозу, мужчина получил серьезную травму стопы, сообщила порталу Юга.ру старший специалист по связям со СМИ краснодарского ЛУ МВД России на транспорте Наталья Олефиренко.

Как писали Юга.ру, 11 марта в Туапсе пассажирский поезд сбил 15-летнюю девочку. Ее доставили в реанимацию.

Краснодар Поезда Полиция
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