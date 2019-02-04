В Дагестане водитель легковушки получил ранение в голову после драки со стрельбой

В Махачкале 2 февраля между тремя водителями автомобилей произошла драка со стрельбой

Инцидент произошел около 17:00 на пересечение улиц Горького и Батырая. По данным очевидцев, сначала ссора произошла между водителями автомобилей Lexus и Toyota Camry, сообщает «Регион online». Водитель Lexus вызвал своего сына, который приехал на машине «Нива».

Молодой человек перегородил движение Toyota и несколько раз выстрелил в водителя. Пострадавший получил ранение в голову. Его доставили в больницу.

В пресс-службе МВД по Республике Дагестан сообщили, что между мужчинами произошел бытовой конфликт. Он перерос в драку, в результате один из них начал стрелять из травматического пистолета. Двух подозреваемых в стрельбе уже задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.