В Дагестане женщину и двух мужчин осудили за разбойное нападение

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор женщине и двум мужчинам по делу о разбойном нападении

По версии следствия, местная жительница решила обокрасть свою знакомую и пришла к ней домой, чтобы якобы записать ее на косметические процедуры. Когда та открыла дверь, в квартиру в масках ворвались двое мужчин.

Один из нападавших повалил хозяйку квартиры и стал ее душить, требуя отдать деньги и драгоценности. Второй мужчина в это же время украл из сейфа деньги и ювелирные изделия общей стоимостью более 2,6 млн рублей. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.