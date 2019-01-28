В Дагестане женщину и двух мужчин осудили за разбойное нападение
Советский районный суд Махачкалы вынес приговор женщине и двум мужчинам по делу о разбойном нападении
По версии следствия, местная жительница решила обокрасть свою знакомую и пришла к ней домой, чтобы якобы записать ее на косметические процедуры. Когда та открыла дверь, в квартиру в масках ворвались двое мужчин.
Читайте также:
Один из нападавших повалил хозяйку квартиры и стал ее душить, требуя отдать деньги и драгоценности. Второй мужчина в это же время украл из сейфа деньги и ювелирные изделия общей стоимостью более 2,6 млн рублей. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.
Советский районный суд Махачкалы признал женщину и двух мужчин виновными. Мужчин приговорили к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, а также оштрафовали на 200 тыс. рублей каждого. Женщине дали 8 лет колонии общего режима, пишет «Черновик».
И другие события Краснодара с 28 января по 3 февраля
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.