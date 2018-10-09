Жителя Ингушетии посадили на 7,5 лет за разбойное нападение и избиение хозяев дома битой в 2009 году

В Ингушетии суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, который в 2009 году совершил разбойное нападение на дом

Следствие и суд установили, что 8 апреля 2009 года в 1:00 четыре человека на автомобиле ВАЗ-21099 приехали к дому на улице Владикавказской станицы Вознесенской. При них было охотничье ружье «Сайга», а также бейсбольная бита. Злоумышленники разбили окно и проникли в жилище, в котором жила семья из пяти человек.

Мужчины выстрелили из ружья и потребовали передать им 400 тыс. рублей. Затем они поочередно начали бить хозяев дома бейсбольной битой и прикладом охотничьего ружья. Жители получили травмы. Затем напавшие на дом похитили 65 тыс. рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению.

Троих участников преступления в зависимости от роли каждого ранее приговорили к различным срокам лишения свободы. Еще один мужчина, суд над которым состоялся в октябре 2018 года, получил семь с половиной лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Ингушетия.