Роспотребнадзор: Все пробы морской воды на курортах Кубани соответствуют нормативам

Вода в Черном и Азовском море у побережья Краснодарского края по состоянию на конец мая соответствует требованиям безопасности, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора

Специалисты ведомства провели более тысячи лабораторных исследований морской воды Азово-Черноморского побережья, в том числе на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

«Все отобранные пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Патогенных и условно-патогенных микроорганизмов не выявлено», — говорится в сообщении управления.

Также в Роспотребнадзоре сообщили о результатах мониторинга заболеваемости по Черноморскому побережью. По данным анализа инфекционной заболеваемости, ситуация характеризуется как стабильная. Показатели заболеваемости острыми кишечными инфекциями на побережье не превышают среднемноголетние уровни. Случаев групповой заболеваемости не зарегистрировано.

В 2018 году Кубань ждет рекордное количество отдыхающих, в том числе в связи с проведением в Сочи матчей чемпионата мира по футболу, отметили в пресс-службе краевой администрации.