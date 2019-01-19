«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл саратовский «Автодор»

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 19 января на выезде сыграл с саратовским «Автодором»

Матч состоялся в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань» обошел соперника со счетом 95:102.

Самым результативным игроком краснодарской команды стал Дорелл Райт, набравший 27 очков, у «Автодора» — Перрин Бьюфорд с 24 очками.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 27 января против «Пармы».