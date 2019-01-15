В Сочи подорожает проезд в городских автобусах

В Сочи в марте увеличится стоимость проезда на городских автобусных маршрутах

Сейчас билет в муниципальном автобусе стоит 22 рубля. Тариф вырастет на 3-5 рулей. В департаменте транспорта и дорог администрации Сочи это объяснили ростом себестоимости перевозок за счет подорожания топлива, ГСМ, запчастей, увеличения затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава.

В департаменте напомнили, что с 10 января 2019 года стоимость проезда на некоторых городских маршрутах уже увеличилась до 26 рублей. Однако это касалось только маршрутов по нерегулируемому тарифу, на которых перевозчик устанавливает тариф самостоятельно.

Как писали Юга.ру, в декабре мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что в 2019 году подорожает проезд в общественном транспорте краевого центра.