Пожар в центре Краснодара потушен
Спасатели ликвидировали крупный пожар в торговом павильоне на улице Красной в Краснодаре
«В 13:31 огонь был локализован на площади 150 кв. метров, в 13:58 — ликвидирован. На место прибыла испытательная пожарная лаборатория для установки причины пожара», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет.
Как сообщали Юга.ру, торговый павильон в районе пересечения улиц Красной и Горького загорелся около 12:30. В соцсетях появились сообщения, что пожар произошел в павильоне «Шаурма City». Корреспондент Юга.ру передал, что возгорание случилось в одном из павильонов внутри комплекса «Торговый дворик». По информации ТАСС, загорелся чердак одноэтажного здания магазина тканей.
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