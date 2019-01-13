Пожар в центре Краснодара потушен

Спасатели ликвидировали крупный пожар в торговом павильоне на улице Красной в Краснодаре

«В 13:31 огонь был локализован на площади 150 кв. метров, в 13:58 — ликвидирован. На место прибыла испытательная пожарная лаборатория для установки причины пожара», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным ведомства, погибших и пострадавших нет.

Как сообщали Юга.ру, торговый павильон в районе пересечения улиц Красной и Горького загорелся около 12:30. В соцсетях появились сообщения, что пожар произошел в павильоне «Шаурма City». Корреспондент Юга.ру передал, что возгорание случилось в одном из павильонов внутри комплекса «Торговый дворик». По информации ТАСС, загорелся чердак одноэтажного здания магазина тканей.